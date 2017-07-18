Sneijder için flaş sözler ! "Takımın kimyasını bozar"

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray'la olan sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından eski hocası ve Sporta Prag'ı çalıştıran Andrea Stramaccioni'den transfer açıklaması geldi.

Sneijder'in İtalya'da oynadığı dönemde Inter'de hocası olan teknik direktör Andrea Stramaccioni, Sparta Prag'ın transferlerine devam edeceğini belirtirken Hollandalı yıldızla ilgili de açıklamada bulundu. Stramaccioni, "Wesley Sneijder'i transfer etmek istedim. Ama bana denen senelik 5 milyon Euro istediği. Bu durum takım kimyasını bozabilir" sözleriyle transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Andrea Stramaccioni yönetimindeki Sparta Prag, son olarak Galatasaray'dan Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştı. Stramaccioni ve Wesley Sneijder'in yolları 2012-2013 sezonunda Inter'de bulşmuştu.