Sneijder ‘saygısızlık’ nedeniyle gönderildi iddiası

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında soyunma odasına inip takıma sert bir konuşma yapan Başkan Özbek'i, bacak bacak üstüne atarak dinleyen Hollandalının sonunu Tudor hazırladı.

Tarih: 6 Mayıs 2017… Yer: Türk Telekom Stadı Galatasaray soyunma odası… Kasımpaşa’ya 3-1 yenilen Galatasaray’da maç öncesi sözü verilen üç günlük izin şok skor sonrası teknik direktör İgor Tudor tarafından iptal edilir. Bu karara sadece iki kişi itiraz eder: Wesley Sneijder&Nigel de Jong… Daha sonra Başkan Dursun Özbek soyunma odasına iner ve “Gerekirse hepinizi yollarım ama İgor Tudor kalacak” diyerek takıma yönelik sert bir konuşma yapar.

ÖZBEK: “AZİZ YILDIRIM’A KIZIYORDUM AMA…”

Başkan Özbek’in konuşması sırasında Sneijder’in bacak bacak üstüne atması ve vurdumduymaz bir tavır sergilemesi soyunma odasında herkes tarafından fark edilir. Başkan konuşmasını bitirince Tudor’la baş başa özel bir toplantı yapar. Hırvat hoca, o gün Özbek’e, “Soyunma odasında huzur yok. Eğer benim başarılı olmamı istiyorsanız Sneijder, Bruma ve De Jong’u gönderin” der… Başkan Dursun Özbek’in sportif direktör Cenk Ergün’e de, “Alex’i bacak bacak üstüne attı diye gönderen Aziz Yıldırım’a kızıyordum… Sneijder’in yaptığına bak” diye çıkışır.

TUDOR, ‘BRUMA’YI İSTEMİYORUM’ DEDİ VE…

Igor Tudor’u dinlemeye karar veren başkan Dursun Özbek, Sneijder’in biletini 6 Mayıs’ta keser. Bruma’nın satılması için menajer Ahmet Bulut’a yetki verilirken, İngiliz kulübü Tottenham’ın altı aydır peşinden koştuğu Portekizli yıldızın jet hızıyla Alman kulübü Leipzig’e transferi gerçekleşir. Nigel de Jong kadro dışı kalır ve Wesley Sneijder’in sözleşmesi de sonunda feshedilir.