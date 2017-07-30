Sneijder’in menajerinden Nice açıklaması

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’in menajeri Guido Albers, Hollandalı futbolcunun Nice takımına transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Menajer Albers’in Nice ve Ajax arasındaki hazırlık maçını tribünden izlemesi transfer dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Ancak L’equipe’e konuşan Albers, “Ajax’tan bazı oyuncuları izlemek için maçı izlemeye gittim. Aynı zamanda fantastik bir stat ve seyirci. Ama Nice’ten kimseyle Wesley hakkında görüşmedim” dedi.

33 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.