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  4. 30 Temmuz 2017 16:41

Sneijder’in menajerinden Nice açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile Sneijder arasında transfer dedikodusu yayılırken oyuncunun menajeri iddiaları yalanladı.

Sneijder’in menajerinden Nice açıklaması
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Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’in menajeri Guido Albers, Hollandalı futbolcunun Nice takımına transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Menajer Albers’in Nice ve Ajax arasındaki hazırlık maçını tribünden izlemesi transfer dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Ancak L’equipe’e konuşan Albers, “Ajax’tan bazı oyuncuları izlemek için maçı izlemeye gittim. Aynı zamanda fantastik bir stat ve seyirci. Ama Nice’ten kimseyle Wesley hakkında görüşmedim” dedi.

33 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.

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