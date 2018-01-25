Soldado'dan Canales'e çağrı !

Soldado, Fenerbahçe'ye transfer masasında yardım etmeye soyundu. Sarı Lacivertli takımın İspanyol forveti, kadroya katılması gündemde olan vatandaşı Canales'i arayarak markaya aldı. Kanarya'nın golcüsünün 2011-2013 yılları arasında Valencia'da birlikte forma giydiği arkadaşı ile telefon görüşmesi yaptığı ve Fenerbahçe'ye çağırdığı bildirildi.

Fenerbahçe taraftarı seni sever

Yüksek tekniği ile dikkat çeken, gol atmaktan çok attırmayı seven ve müthiş asistler yapan Canales'i ikna etmek için dil döken Soldado'nun 'Senin stilin Fenerbahçe'ye çok uygun. Takımın da senin gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Burası tam sana göre. Burada hem sürekli oynama hem kendini ispat etme şansı bulursun. Fenerbahçe'ye gel' dediği vurgulandı.

Asistlerin efendisi

Canales bu sezon Real Sociedad'ın 6 Avrupa Ligi maçında da forma giydi ve 5 asist yaparak dikkat çekti. Orta sahada hücuma dönük olarak oynayan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, zaman zaman 2 kanatta da görev yapabiliyor.