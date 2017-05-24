Sosa'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, oyuncusunun Türkiye'ye transferi hakkında konuştu.

MENAJERİ NET KONUŞTU

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Sosa için Çizme basınına konuşan menajer, "Türkiye'de Sosa konuşuluyor ancak şu ana kadar Türkiye'den gelen herhangi bir resmi teklif yok. Söylenenler değil, gerçek olan bu." ifadelerini kullandı.

AC MİLAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Arjantinli orta saha oyuncusu geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılmış ve AC Milan'a transfer olmuştu. Ancak tecrübeli isim Milano ekibinde beklentileri karşılayamadı ve sadece 19 maçta forma giyerken 3 asist kaydedebildi.