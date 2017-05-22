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  4. 22 Mayıs 2017 21:28

Sow elle attı, sosyal medya yıkıldı

Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de Moussa Sow'un hareketi geceye damga vurdu.

Sow elle attı, sosyal medya yıkıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de Moussa Sow'un hareketi sosyal medyayı salladı.

Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de 27. dakikada Moussa Sow, topu eliyle ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk golü iptal etti ve Sow'a sarı kart gösterdi.

Golden sonra sosyal medyada gündem olan Moussa Sow, 'futbolda başarılı olamayınca basketbola yöneldi' yorumlarına neden oldu.

İşte Twitter'da yazılanlar:

*Bu Sow değil kanka Udoh blok vurmuş. Sow olsa vole vururdu

*Sow elle gol atmiş, akli dünde kaldı galiba

*Hakem Sow'un basketini 24 saniye hücum süresi dolduğu için saymadı :(

*Fenerliler basketin etkisinden çıkamıyor az önce Sow eliyle gol attı

*Sow, Ekpe gibi blok denedi

*Sow çıktı Bogdanovic girdi kardeşim

*Sow Tanrının eli yapmaya çalıştı hakem yemedi.

*Sow çok basketbol izlemiş elle gol atıyor

*Musa Sow da dün basketbol maçını izledi galiba elle gol atmaya çalıştı

*O kadar alıştılar ki basketbola, golü de elle attı

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