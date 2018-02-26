Spiker çıldırdı: Vida bayılt beni !

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçta siyah-beyazlıların kulüp televizyonunda büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmayı anlatan spikerin gollerde kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı.
Nefesleri kesen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında siyah-beyazlılar, Vida ile Quaresma’nın (2) attığı gollerle derbiyi 3-1 kazandı ve şampiyonluk yarışına tutundu.
Alınan bu kritik galibiyet BJK TV’de büyük sevinçle karşılanırken, maçı canlı anlatan spikerin atılan gollerde kullandığı ifadeler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte gollerde BJK TV’de yaşananlar;
Fenerbahçe'ye attığımız goller esnasında Beşiktaş TV. pic.twitter.com/XqZEbgPGzV— Haber Kartalı (@HaberKartali) 26 Şubat 2018