  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 19 Mayıs 2018 12:12

Stadyumda bombalı saldırı: 8 ölü !

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Stadyumda bombalı saldırı: 8 ölü !
A+ A-

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırılarda aralarında oyuncuların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

AA

afganistan , bombalı saldırı , stadyum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM