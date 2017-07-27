Sterling İddiayı kaybetti, köpek taklidi yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yıldızı Raheem Sterling, takım arkadaşıyla FIFA 17’de oynadığı maçı kaybedince köpek gibi havladı.

20 yaşındaki Oleksandr Zinchenko, İngiliz futbolcu Sterling’in bu görüntüsünü videoya kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Manchester City’nin 2015 yılında 62 milyon euro’ya transfer ettitiği Sterling, geçen yıl da Zinchenko’ya kaybettiği maç sonrasında “Alex, FIFA’da en iyi sensin” diyerek köpek gibi yürümüştü.

Takım arkadaşına ikinci kez yenilen Sterling, “Ne diyebilirim? Sen gerçekten iyisin ve beni yeniden yendin” ifadelerini kullandı ve yine köpek gibi havladı.