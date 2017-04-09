Survivor'da Fatih Terim sürprizi yaşanacak !

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı büyük bir sürprizin altına imza atarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i Survivor adasına getirdi. 2017 Survivor birleşme partisinin yaşanacağı bu gece ile ilk ipuçlar Survivor 61. bölüm fragmanında yayınlandı.

Bu hafta Survivor'da birleşme partisi gerçekleştirilecek. Gecenin şeref konuğu Fatih Terim.

Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında bu akşam birleşme partisinden önceki son ödül oyunu oynandı. Bir yandan da bu akşam Acun Medya Ekibi ile Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan futbol karşılaşması heyecanlı dakikalar yaşattı.

Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal ve şeref konuğu Fatih Terim... Survivor 2017 birleşme partisi 9 Nisan Pazar saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak.