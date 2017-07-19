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  4. 19 Temmuz 2017 22:29

Swansea’den Atletico Madrid'e transfer çalımı

Galler Premier League’in orta sıra takımlarından Swansea, İspanyol devi Atletico Madrid’e önemli bir transfer çalımı attı.

Swansea’den Atletico Madrid'e transfer çalımı
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Bir süredir ısrarla istediği Roque Mesa’yı kadrosuna katan Galler temsilcisi Swansea, sosyal medya aracılığıyla önemli bir transferi duyurdu. Premier League’de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Fransa’dan Mounie’yi getiren Huddersfield’in ardından, Swansea kulübü de flaş bir transfere imza attı.

Atletico Madrid’in bir süredir peşinden koştuğu Roque Mesa’yı Las Palmas kulübünden 12,5 milyon euro karşılığında transfer eden Swansea, oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Swansea kulübü, Roque Mesa için “hoş geldin” mesajı yayımladı.

Roque Mesa , swansea , Atletico Madrid
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