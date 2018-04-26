Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantıda 12 dosyayı karara bağladı. Kararlara göre Tahkim Kurulu, Galatasaray'a derbi öncesi verilen tribün kapatma cezasına yapılan itirazı reddederek cezayı onadı.

Kurul ayrıca, Bursaspor'un Kazım Kazım'a 46.666,66 Euro alacağının yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 26 Nisan 2018 günlü (24) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/115 - K.2018/151

Teknik adam Mehmet Altıparmak'ın Elazığ Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/615 - K.2017/677 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oyçokluğu ile,

2. E.2018/116 - K.2018/152

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nün futbolcu Emre Taşkoparan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/543 - K.2017/618 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oyçokluğu ile,

3. E.2018/122 - K.2018/153

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcu Olcan Adın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.02.2018 tarih ve E.2018/25 - K.2018/27 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oyçokluğu ile,

4. E.2018/124 - K.2018/154

Futbolcu Kazım Kazım'ın Bursa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.10.2017 tarih ve E.2017/465 - K.2017/533 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcunun, alacak talebinin kabulü ile; net 46.666,66 Euro alacağın 14.08.2014 tarihinden fiili ödeme tarihine kadar 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince devlet bankalarınca Euro mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine oyçokluğu ile,

5. E.2018/140 - K.2018/155

Sapanca Gençlik Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 tarihli 80 sayılı toplantısında alınan 2018/27-5657 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

6. E.2018/146 - K.2018/156

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin PFDK'nın 19.04.2018 tarihli E. 2017-2018/903 K.2017-2018/1068 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2.maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3.maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan; Batı Alt 101,102,123,124,125,Güney Kale Arkası 119,120,121, Kuzey Kale Arkası 105,106,107 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/147 - K.2018/157

Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Metehan Mimaroğlu ile ilgili PFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/916 K.2017-2018/1090 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nun ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle futbolcu Metehan Mimaroğlu'nun toplam 4 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

8. E.2018/148 - K.2018/158

Samsun Spor Kulübü'nün futbolcusu Çağrı Ortakaya ile ilgili PFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/906 K.2017-2018/1085 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü'nün futbolcusu Çağrı Ortakaya'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

9. E.2018/149 - K.2018/159

Aydın Spor 1923 Kulübü'nün futbolcusu Ceyhun Yelkenci ile ilgili PFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/920 K.2017-2018/1080 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aydın Spor 1923 Kulübü'nün futbolcusu Ceyhun Yelkenci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT 43 ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

10. E.2018/150 - K.2018/160

Arhavi Spor Kulübü'nün futbolcusu Kerem Aydın ile ilgili AFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/1642 K.2017-2018/2385 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Arhavi Spor Kulübü'nün futbolcusu Kerem Aydın'ın rakip takım futbolcuları ile kavga etmesi nedeniyle FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile

11. E.2018/151 - K.2018/161

Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Süleyman Olgun ile ilgili PFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/908 K.2017-2018/1066 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Süleyman Olgun'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT 43 ve 35/4.maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile,

12. .2018/152 - K.2018/162

Buca Spor Kulübü'nün futbolcusu Emre Toraman ile ilgili PFDK'nın 19.04.2018 tarih ve E.2017-2018/909 K.2017-2018/1082 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Buca Spor Kulübü'nün futbolcusu Emre Toraman'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT 43 ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 6 resmi müsabakadan men ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile, erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.