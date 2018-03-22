Talisca, Ronaldo'nun formasını alacak !

Beşiktaş'ta yakaladığı çıkışla Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve teknik direktör Tite'nin projesine giren Anderson Talisca'nın forma numarası belli oldu.

Yarın Rusya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nda sosyal hesaplardan yapılan bilgilendirmede Talisca'nın 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Beşiktaş'ın yıldızı forma numarasının dışında Brezilya’nın efsane ismi ile olan ilginç benzerlikleriyle de dikkat çekti. Fenomen ismiyle bilinen Ronaldo da ilk kez ulusal formayı giymeye başladığında 18 numarayı almıştı. Bir diğer benzerlik de Ronaldo da tıpkı Talisca gibi 23 Mart'ta Arjantin'e karşı ilk maçına çıkmıştı. Şimdi 18 numarayı alan Talisca, 23 Mart tarihine denk gelen Rusya maçında süre alması halinde Ronaldo ile sürpriz bir benzerliği taşıyacak.