Talisca'dan Beşiktaşlıları üzen açıklama

Esprte Interativo'ya demeç veren Brezilyalı topçu, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisini istediğini ve gitmeye niyetli olduğunu ifade etti.

''REDDEDEMEM''



Talisca, "Bana olan ilgilerini reddedemem; ama bu konu hakkında Benfica ve menajerim söz sahibi. Her oyuncu Jose Mourinho gibi biri ile çalışmayı ister. Mourinho beni istiyor; uzun zamandır istiyor ve ben de onun yaptıklarını çok beğeniyorum" diye konuştu.

Manchester United'a transfer olup olmayacağı konusunda net konuşmaktan kaçınan 22 yaşındaki futbolcu, "İyi bir sezon geçirdim, ileride neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.