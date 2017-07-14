Talisca'dan dönüş yolunda çarpıcı mesajlar

Brezilya basınına konuşan Talisca, İstanbul yolunda. Yıldız oyuncu dönüş yoluna çıkmadan ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Yönetiminin ceza vermeye hazırlandığı Anderson Talisca, yaptığı açıklamalarda, "Bu kulübe, taraftarlara ve ülkeye aşığım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve yeniden çalışmalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Brezilya'da biraz daha kalmaya ihtiyacım vardı çünkü annem hastaydı. Sorunu çözdüm, sadece harika bir sezon öncesi geçirmeyi düşünüyorum. Tek düşüncem, kulübün hizmetinde olmak. Pazarlıkları, diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek için sahaya odaklanmam gerekiyor. Taraftarların enerjisini hatırlamak harika" şeklinde konuştu.