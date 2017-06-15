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  4. 15 Haziran 2017 16:58

Talisca’dan Manchester United itirafı

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, Manchester United'ın uzun süredir kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Talisca’dan Manchester United itirafı
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Bonservisi Benfica’da olan ve Beşiktaş’la 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Anderson Talisca, Manchester United ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 Brezilya’nın Globoesporte kanalına konuşan Talisca, Jose Mourinho’nun kendisi ile uzun süredir ilgilendiğini doğruladı. Talisca, gelecek planları hakkında sorulan soruya “Bu konuda konuşamam. Ancak yalan da söylemeyeceğim. Böyle bir ihtimalin olması güzel. Bu transfer bana bağlı değil. Benfica ve menajerlerim süreci yürütüyor. Yakında bazı haberler olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United’da oynamanın her futbolcunun hayali olduğunun altını çizen Talisca, “Mourinho uzun süredir benimle ilgileniyor. Umarım bir çözüm bulunur” şeklinde konuştu.

talisca , beşiktaş , Manchester United