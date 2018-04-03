Talisca'dan transfer açıklaması

Sezonun özellikle de ikinci yarısında attığı gollerle Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında tutan Anderson Talisca’yı hırs bastı. 2018’e Antalya ve Kasımpaşa ağlarını 2’şer golle sarsarak direkt 6 puanı takımına kazandırarak giriş yapan Talisca, Karabükspor ağlarını da 2 golle sarsarak çıkışını sürdürdü. 1-0’lik Gençlerbirliği maçında attığı golle de Siyah-Beyazlılar’ın şampiyonluk iddiasını sürdürmesini sağlayan Sambacı, Brezilya Milli Takımı’na davet aldı. Ancak hazırlık maçlarında kendisine yer bulamayan Brezilyalı, küsmek yerine daha da hırslandı.

TİTE EKSİK YÖNLERİMİ SÖYLEDİ

MİLLİ hüsran sonrası performansının düşmesi beklenen Talisca, Alanya karşısında da takımının tek sayısını atarak 3 puanı Beşiktaş’a getirdi. Bir kere çağrıldığı milli takıma yeniden davet alabilmek için daha çok çalışacağını yakın çevresine anlatan Sambacı, “İlk önceliğim takımımla başarılı olmam. Beşiktaş’ı şampiyon yapacağım. Daha sonra ister istemez Tite beni yeniden milli takıma alacak. Tite, benimle çok ilgilendi ve eksik yönlerimi anlattı. Beşiktaş’ı ve Türkiye Ligi’ni takip ettiğini söyledi. Şampiyon olursak bu yaz Rusya’da olacağım” dedi.

BOĞAZ TURU ATACAĞIM

TARAFTARIN şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bildiğini belirten Talisca, “Biz de takım olarak taraftarımız kadar şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzde 7 final maçımız kaldı. Kalan maçlarda bize yakışan oyunu oynayarak sezon sonu kupayı yine kaldıracağız. Geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarına annemin rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştım. Bu kez boğazdaki turda ben de arkadaşlarımın yanında yer alacağım. Çok güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Katılamadığım için çok üzülmüştüm” diye konuştu.