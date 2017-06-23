Taraftarlar stat inşatına el attı

Taraftarlar, amaçlarının “Takımları için stat inşa eden taraftarlar” olarak tarihe geçmek olduğunu belirttiler.



İnşaat genelinde 500 kadar işçi çalışırken proje şefi Alfredo Angulo, taraftarların çalışmalara neşe kattığını belirtti. Bu arada, zaman zaman aralarında olay yaşanan iki tribün grubu, Comando ve La Plaza'dan da taraftarların çalışmalara katıldığı ancak grupların inşaatta dostça beraber çalıştığı kaydedildi. Stat inşaatına katılan taraftarlar ile yapılan röportajda taraftarlar ücret almadan tamamen takımlarına olan sevgilerinden gönüllü olarak çalıştıklarını ve kulüp tarihine geçip mutlu olacaklarını belirttiler.

1912'de kurulan Cerro Porteno'nun 31 şampiyonluğu bulunuyor.