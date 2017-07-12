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  4. 12 Temmuz 2017 21:24

Taraftarlardan Diego Costa'nın evinin önüne mesaj !

Beşiktaş taraftarı, Diego Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazısı yazdı.

Taraftarlardan Diego Costa'nın evinin önüne mesaj !
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Beşiktaş taraftarı sınır tanımıyor… Pepe transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Portekizli futbolcunun ikna süresini kısaltan siyah-beyazlı taraftarlar, Diego Costa’ya Instagram’dan büyük baskı yaptı.

Chelsea’nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya’da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa’nın Londra’daki evinin önüne mesaj bıraktı!

Instagram’da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa’nın evine de “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) mesajı yazdı!s

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