Taraftarlardan Diego Costa'nın evinin önüne mesaj !

Beşiktaş taraftarı sınır tanımıyor… Pepe transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Portekizli futbolcunun ikna süresini kısaltan siyah-beyazlı taraftarlar, Diego Costa’ya Instagram’dan büyük baskı yaptı.

Chelsea’nin gönderme kararı aldığı golcü oyuncu memleketi Brezilya’da tatil yaparken, Beşiktaş taraftarı Costa’nın Londra’daki evinin önüne mesaj bıraktı!

Instagram’da 3 milyon 600 bin yorumla rekor kıran siyah-beyazlı taraftarlar, Costa’nın evine de “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) mesajı yazdı!s