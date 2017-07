Tenis maçında havluyu kapmak isteyen çocuk aranıyor !

İngiltere’de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor. Tüm sporcuların zafere ulaşmak için çabaladığı bu büyük turnuvada nefes kesen maçlar oynanıyor. Tenisçiler kadar taraftarların da heyecan yaşadığı Wimbledon, çeşitli insan hikayelerine de sahne oluyor. Bunlardan en sonuncusu ise tenisseverler kadar bu sporla fazla ilgilenmeyen insanları da yakından ilgilendiriyor. O hikayenin altında ise minik bir taraftarın sevdiği sporcunun havlusuna ulaşma isteği yatıyor.

Bu hikayelerden en ilginci ise dünya 18 numarası ABD’li tenisçi Jack Sock ile dünya 220 numarası Şilili Christian Garin arasındaki maçta yaşandı. Zorlu geçen mücadelenin 4. setinde kenara gelen ve terini silen Jack Sock, yaşanacaklardan habersiz bir şekilde havlusunu kort kenarına attı. Tam bu sırada minik bir taraftar, o havluyu alabilmek için uzandı. Ancak kendisinden yaşça büyük olan bir başka seyirci, sıkı sıkıya sarıldığı havluyu bir türlü bırakmaz. Havlu için bir süre mücadele eden minik taraftar, sonunda pes ederek ve üzgün bir şekilde yerine oturdu.

Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ