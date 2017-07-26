Terim’in ayrılık nedeni Rüştü mü ?

TFF’nin bu ayrılık yorumu, ünlü teknik adamın Alaçatı’da bir mekanda karıştığı kavganın ve sonrasındaki gelişmelerin bu kararda etkili olduğunu düşündürüyor. Yaşanan kavganın ardından Terim’in düzenlediği basın toplantısındaki sözleri, daha sonra da Rüştü Reçber ile gazete sayfalarında yaşadığı mektuplu gerilim de ‘Futbol dışı’ krizlerin başını çekti.

Reçber, ayrılığın yaşandığı gün Hürriyet’te çıkan köşe yazılarında, “Gecenin hükmü sabaha kadardır” diyip, “Öncelikle hocam, olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış. Aslında bunun siz de farkındasınız..Bir anlık sinirle de, aşırı tahrikle de olsa, bu yanlış ortadan kalkmaz…

…Sonuç olarak…– Şahıs kim olursa olsun, bulunduğu makamı suistimal ediyorsa özür dileyip görevini bırakmalıdır.– O bırakmaya yanaşmıyorsa, ilgili merciler tarafından görevinden alınmalıdır.– Hiçbiri olmadı mı? O zaman sözü yeni Spor Bakanı söyleyecek.– O da mı olmadı. Artık talimat verecek makam belli!..” ifadelerini kullanmıştı.

Terim ise Reçber’e çok sert yanıt vermişti:

“..seni yakinen tanıyan, özellikle futbolculuk ve sonrasındaki sürede gelişimini gayet iyi bilen biri olarak günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim. Sanırım bağlı olduğun yöneticilerin de bu akıcılıktan ve zengin ifade biçiminden memnundur.Sana dair hatıralarımda iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, sevabıyla günahıyla ne çok şey olduğunu; bunların bir kısmında sana olan destek ve yardımlarımı, bir kısmında sadece bende kalması gereken anların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kısaca aslında kim ve nasıl biri olduğunu biliyorum.Bilmediğim ise köşende kimin kalemiyle yazdığın, sana kalemini ve aklını ödünç verenlerle birlikte ne tür beklenti ve menfaatlerinin olduğu ve daha önemlisi kıymet bilmez, vefadan anlamaz bu tavırların aslında içinde hep mi var olduğu yoksa sonradan mı edinildiği.

Belli ki hayat seni yormuş ve yıpratmış Rüştü. Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın da yok. Veya bilerek yada bilmeyerek bir yara açıldı sende ve sürekli kanatılıyor.

…Benden yana endişen olmasın. Yazdıklarını ve niyetini ciddiye alacak ve yaygara çıkaracak değilim. Sadece hukuki süreci başlatacağım…”