Terry’nin peşinde iki kulüp var

Chelsea ile geçtiğimiz sezon yeteri kadar süre alamayan John Terry takımdan ayrılıyor.

1980 doğumlu emektar stoperin İngiltere’de kalacağı ve iki kulüple görüştüğü iddia edildi. The Sun gazetesinin yaptığı habere göre Terry, geçtiğimiz hafta Birmingham teknik direktörü Steve Bruce ile golf oynama bahanesini kullanarak bir araya geldi ve transferini konuştu. Aston Villa’nın da tecrübeli stoperi yakından izlediğini ifade eden gazete, Terry’nin henüz kesin kararını vermediğini yazdı.

2016/2017 sezonunda toplam 27 maçta forma giyen Terry, sadece 1578 dakika sahada kalabildi.