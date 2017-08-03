"TFF Başkanı Lucescu’nun ayağına gitmemeliydi"

Spor yazarlarının duayen isimlerinden Öcal Uluç, TFF’nin Türk Milli Takımı’nın başına Lucescu’yu getirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lucescu'nun Türk Milli Takımı’nın başına getirilmesi ile ilgili olarak hem esas hem de usul bakımından ayrı yanlışların olduğunu vurgulayan Uluç, önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, Galatasaray’ın Lucescu'yu kendi kulübüne getirmek istediğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Galatasaray Başkanı da dahil olmak üzere gittiler, görüştüler. Önerilerini verdiler. İki taraf da düşünmek üzere süre istedi. O süre bitmeden TFF, Galatasaray'ın önünü kesti ve TFF Başkanı, yanına iki başkan yardımcısını da alarak Lucescu'ya gitti. Burada da usulen bir yanlış var. Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol federasyonunun başkanı teknik direktörün ayağına gitmez. Hele ki yanına iki yardımcısını da alarak Lucescu ret etseydi ne olacaktı? Aynı yanlışı Galatasaray da yaptı. Lucescu, Milli Takım’a gitti. Galatasaray Kulübü'nü, Galatasaray Başkanlığı koltuğunu, etiketini, unvanını, bugünkü başkanını ne duruma düşürdüğü ortada.”

“Ümidim az ama umarım başarılı olur”

Usul bakımından yapılan yanlışlar kadar esas bakımından yanlışların da ağır olduğunu ifade eden Uluç, “Lucescu iyi hocadır, iyi insandır ama Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaparken Türkiye Cumhuriyeti'ne sportif bir olay dolayısıyla hakaret etmiştir. ‘Burası Çavuşesku Romanyası'na benziyor' demiştir. Bir büyük camiaya doğru ‘Köpekler istedi diye atlar ölmez' dedi. Böyle bir durumda Türkiye'den ayrılmış bir hoca. Her nedense anlayamıyorum. Büyük kulüplerimizin teknik direktörlük makamı boşaldığında hemen ‘Lucescu geliyor' diye yazılıyor. Milli Takım söz konusu olduğunda yine aynı. Bu olanlara rağmen Lucescu'yu bir baba gibi isteyenler bolca var. 72 yaşında bir vatandaş. Rusya'ya gitti, kulüp şampiyonlar ligine bile giremedi. Artık aşağıya doğru geçtiği süreçte Milli Takım'ın başına getirildi. Bir Türk vatandaşı, Türk gazetecisi olarak Lucescu'nun başarılı olmasını istiyorum. Ümidim az olmasına rağmen inşallah ben ve benim gibi düşünenler yanılırız ve Lucescu başarılı olur” ifadelerine yer verdi.

“Olacak iş değil”

Uluç, Türk Milli Takımı’nın başına yabancı bir hoca getirilmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Maalesef Türkiye'de Milli Takım’ı başarılara götürecek bir süreci gerek kendisinin, gerek onu o göreve getirenlerin, gerek kamuoyunun sabırla beklemesi gereken süreci aşabilecek kariyerde 2-3 hocadan başka yok. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş… Biri Beşiktaş'ın başında, iki görevi bir arada yürütmesi mümkün değil. Fatih Terim zaten ayrıldı. Mustafa Denizli, başarısız bir finale imza attı ve morali yok. Bu defa hemen ortaya Lucescu atıldı. Basında büyük destekçileri var. Federasyon da hiç düşünmeden Lucescu'nun ayağına gitti. Bu olacak iş değil. Tam Galatasaray görüşürken Ali Dürüst kalktı, Milli Takım için Lucescu'ya gitti. Ortaya usul bakımından yapılacak ne kadar hata varsa atıldı. Artık yeni bir sayfa açılmalı. Karşı olmama rağmen desteği vereceğim. Çünkü benim milli takımım.”

“Terim Alaçatı olayından sonra istifa etmeliydi”

Uluç, Fatih Terim’in Milli Takım’dan ayrılması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Terim, Alaçatı olayından sonra istifa etmeliydi. Dost acı söyler. Çok yanlış yaptı. Ailesi için yapabilir, itirazım yok ama sen bu etiketi taşırken yapamazsın. Yaptığın zaman bedeli ödemen lazım. Ya da önce istifanı gönderir sonra da ne yaparsan yaparsın. Yapmadı, sonunda başına bunlar geldi. Fatih Terim gibi bir hoca, son derece kritik bir dönemde TFF tarafından görevine son verilir duruma düştü. Fatih Terim'in kendini bu duruma düşürmemesi gerekirdi.”