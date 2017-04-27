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  1. 27 Nisan 2017 20:52

TFF'de KHK operasyonu !

TFF, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan ilişkileri kesildiğini duyurdu.

TFF'de KHK operasyonu !
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Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir."

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