TFF'de KHK operasyonu !

Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:



"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir."