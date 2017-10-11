TFF'den Ampute Milli Takımına prim

Ampute Futbol Milli Takımı’na Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin kapılarını sonuna kadar açan ve Avrupa Şampiyonası boyunca tam destek veren Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ay-Yıldızlı sporcular ve teknik heyete elde edilen tarihi başarı için özel prim dağıtmayı planladığı öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in bu konuda yönetim kurulunun desteğini aldığı ifade edildi.

MİLLİ TAKIM'LA BULUŞACAK

Prim kararı ilk yönetim kurulu toplantısında resmiyet kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bugün bir araya gelecek.



Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.00’te gerçekleşecek buluşma basın mensuplarına açık olacak.

EAFF'DEN TFF'YE TEŞEKKÜR

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teşekkür etti.



Widlak ve Baker’in TFF’nin garantörlüğü ile başlayan şampiyona süreci sonucunda unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildiğini vurgulayarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Engelli Federasyonları’ndan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

İki yöneticinin, ampute futbolunun gelişimi, UEFA ilişkileri ve ampute futbolun paralimpik olması konusunda TFF’nin öncü rol almasının öneminden bahsettiği aktarıldı.