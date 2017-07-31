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  4. 31 Temmuz 2017 22:07

TFF'den Şenol Güneş açıklaması

Bugün Şenol Güneş ile Milli takım için görüşen ancak olumlu yanıt alamayan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.

TFF'den Şenol Güneş açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile bir görüşme yapıldığını, deneyimli teknik adamın teklifi kabul etmediğini ve bu kararın saygıyla karşılandığını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübünün bilgisi dahilinde bugün teknik direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz."

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklamasıRıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması

 

Beşiktaş'tan resmi Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan resmi Şenol Güneş açıklaması

 

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