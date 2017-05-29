Dünyaca ünlü ABD’li golfçü Tiger Woods, alkollü araç kullanırken yakalandı. 41 yaşındaki Woods, Florida eyaletinde Jupiter Adası’nda bulunan evinin yakınlarında yakalandı ve gözaltına alındı. Birkaç saat gözaltında tutulan eski dünya 1 numarası, kefaletini ödeyerek serbest kaldı.

Nisan ayında belinden ameliyat olan tüm zamanların en başarılı golfçüsü Woods, geçen hafta yaptığı açıklamada kendini iyi hissettiğini ve emeklilik gibi bir planının olmadığını söylemişti. Tiger Woods’un uzun bir iyileşme sürecinden geçeceği biliniyordu.

Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcusu listelerinde hep ilk sırada yer alan efsanevi sporcunun 2009’da eşi Elin Nordegren’i aldattığı ortaya çıkmıştı. Uzun süre gündemi meşgul eden olay sonrasında Woods, bir basın toplantısıyla özür dilese de, Nordegren kendisinden boşanmıştı. Aynı dönemde Woods, pek çok sponsorunu da kaybetmişti.

En son ‘major’ zaferini 2008’de Amerika Açık’ı kazanarak elde eden Woods, bu zaferden sonra ön çapraz bağ ameliyatı olup sekiz ay golften uzak kalmıştı. Bu sakatlık dönemine yaşadığı skandal da eklenince Woods’un dönüşü uzamıştı. Tüm sürecin ardından o dönemde son olarak 45 günlük bir terapi programına katılan ancak 2010 baharında golfe geri dönebilmişti.