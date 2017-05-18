Todor Veselinovic hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin efsane teknik direktörlerinden 1930 doğumlu Todor Veselinovic, Atina’da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. 1984-1985 ve 1988-1990 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Todor Veselinovic, 1988-1989 sezonunda takımı 103 golle şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçmiştir. Veselinovic, 1997 yılında da yarım sezon Fenerbahçe’nin başına geçmişti.

‘Veysel’ lakaplı emektar teknik adam, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle üç haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Veselinovic’in eşi Milka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada her an kötü haber alabileceklerini söylerken Fenerbahçe camiasından kimsenin arayıp sormadığından şikayet etmişti. Maddi sıkıntısı bulunan Milka, para bulamadığı için efsane ismin cenazesini nasıl alacağını bilmediğini söylemişti.

TODOR VESELİNOVİC KİMDİR?

Vojvodina formasıyla 1956, 1957,1958 ve 1961 yıllarında ülkesinde gol kralı oldu. Aynı zamanda eski Yugoslavya’nın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olan ‘Toza’ lakaplı Veselinoviç, 1961-62 sezonunda İtalya’nın Sampdoria takımında forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Avustarya’nın Klagenfurt takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Daha sonra Brezilya’da Santa Fe, Kolombiya Millî Takımı, Kızılyıldız ve Yunanistan’ın Olimpiakos takımlarını çalıştırdı. 1982-84 yılları arasında Yugoslavya Millî Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra Fenerbahçe’nin başına geçti.

1984-85 sezonunda Fenerbahçe’yi gole dönük oyun anlayışı sonucunda averajla şampiyon yapmasına rağmen Sarı-Lacivertli kulüpten ayrıldı. Daha sonra Yunanistan’ın AEK takımını çalıştıran ünlü teknik adam, 1988-89 sezonunda Fenerbahçe’ye tekrar döndü. Bol gollü ve hücuma dönük oyun tarzını benimseyen Veselinoviç, o dönem tek yabancı futbolcu Toni Schumacher ile Fenerbahçe’yi 103 golle şampiyon yaptı. Türkiye liglerinin en golcü takımını meydana getirerek Sarı-Lacivertli taraftarlarca ‘Veysel hoca’ diye çağrılan tecrübeli çalıştırıcı bir sonraki yıl takımı ikinci yapınca gönderildi.

1997 yılında Lazaroni’nin yerine Rıdvan Dilmen ile birlikte Fenerbahçe’nin başına yeniden yarım sezonluk göreve getirilen Veselinoviç, bir dönem Bakırköyspor, Karşıyaka ve Gaziantepspor’u da çalıştırmıştı.