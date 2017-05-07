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  4. 07 Mayıs 2017 18:54

Tokat olayına Bakanlık el attı

Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı'na tokat atması sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Tokat olayına Bakanlık el attı
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yaptığı saldırıyı üzüntüyle karşıladı. Bakan Kılıç'ın ayrıca, gerekli incelemenin hemen başlatılacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."

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