Tolga Zengin: Beni her sene göndermek isteyenler var !

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, kendisi hakkında ‘gönderilecek’ şeklinde çıkan söylentilere tepki gösterdi.

Birkaç sezondur sürekli olarak, ‘takım arandığını ve gönderileceğini’ okuduğunu söyleyen Tolga, ”Bunlara gülüp geçiyorum. Belli bir kesim var, sürekli ‘Tolga gidiyor, Tolga Zengin’e takım aranıyor’ diye yazıp duruyor. Beni bir türlü gönderemediler. Bir kez daha söylüyorum ‘Beşiktaş ile sözleşmem bitene kadar buradayım ve hiç bir yere gitmeyeceğim. Bu söylentileri çıkartanlara da net bir şekilde ‘beni gönderemeyeceksiniz’ diyorum” şeklinde konuştu.