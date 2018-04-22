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  4. 22 Nisan 2018 10:43

Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi ! Rekor ceza yolda...

Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edildi.

Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi ! Rekor ceza yolda...
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TFF Hukuk Müşavirliği, olaylı Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin ardından Tolga Zengin’i de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Sevk kararında Tolga Zengin’in Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca sevk edildiği ifade edilirken 44. maddeye göre Tolga Zengin’e 5 ila 10 maç ceza verilmesi bekleniyor.

“Hukuk Müşavirliği’nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN’in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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