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  4. 10 Ekim 2017 16:57

Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret

Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Tolga Zengin, kas hastalığı nedeniyle tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'ü hastanede ziyaret etti.

Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.

Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında Tolga Zengin'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin doğum gününün kesilen pasta ile kutlandığı aktarıldı.

Tolga Zengin'in aynı serviste yatan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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