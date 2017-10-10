Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli file bekçisinin, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Kaan Kalemköy'e ziyarette bulunarak kendisine Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.

Hasan Kaan Kalemköy'ü ziyareti sırasında Tolga Zengin'e 34. yaş günü dolayısıyla Kalemköy'ün ailesi tarafından sürpriz yapıldığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin doğum gününün kesilen pasta ile kutlandığı aktarıldı.

Tolga Zengin'in aynı serviste yatan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.