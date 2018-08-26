CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR / GOLLER ARKA ARKAYA !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 26 Ağustos 2018 16:37

Tolga Zengin'den genç kalecilere destek !

Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin, genç meslektaşlarına moral ve destek mesajı yayımladı.

Tolga Zengin'den genç kalecilere destek !
A+ A-

Beşiktaş'ın tecübeli file bekçisi Tolga Zengin, Antalyaspor karşılaşması öncesi genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan karşılaşmasında sakatlanan ve Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin genç kalecileri Utku Yuvukuran ve Ersin Destanoğlu'na sosyal medya üzerinden destek oldu. 

Genç kalecilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" notunu düştü. 

DHA

son dakika beşiktaş haberleri , Tolga Zengin , beşiktaş , beşiktaş haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM