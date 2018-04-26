Toroğlu'ndan derbi kararı açıklaması !

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrasında verilen kararı yorumladı. İşte o açıklamalar...

BENDEN DAHA İYİ BİLİRLER

Hala ters manyel yapılıyor. Arkadaşlar 4 tane temsilci var. Biri protokol tribününde oturuyor. Diğer 3'ü sahada. Bu dörtlüden birisi avukat, ikisi emniyet müdürü. Burada üçünün de raporunda hepsi var. Bir tek Şekip Mosturoğlu'nun gösterdiği Vahap Bey'deki raporda yok. Aşağıda yaşananları bilmiyor. Kulüplere gönderilen raporlarda Şekip iyi biliyor şu yazılı, "Ey kulüpler size şu suçlama var, bizi aydınlatın derler" Şekip yanlış yönlendirmesin. 3 temsilcide de açık açık yazılı. Ama bu temsilci raporlarında yazılanlar kulüplere gitmez. Basına da yansımaz. Şekip Mosturoğlu benden daha iyi bilir ya da dersine çalışması lazım.

QUARESMA'NIN ANAHTARLIK VERDİĞİ...

Mantıklı bakmak lazım. Takımlar o dakikaya kadar kaç oyuncu değiştirdi? Caner'in yerine başkası oynayacak. İki oyuncu sakatlansa da yerine oyuncu girecek. Değişiklikten sayılmaz. Rporları doğru paylaşalım, yanlış yönlendirilmesin. Sahada olan hep yazılı, birinde yok. Quaresma'nın yerden aldığı ve anahtarlık verdiği kişi de federasyon temsilcisidir. Şekip Mosturoğlu buraya bağlansın ve bana yanıt versin. Yanlış çok, doğru bir tanedir. Temsilci nasıl bunu raporuna koymaz?