Tosic'e çılgın teklif !

Ara transferde pek çok kulüpten transfer teklifi alan Tosic’in en ciddi talibi İskoç ekibi Celtic. West Ham United ve Tottenham gibi kulüplerin de listesinde bulunan Tosic’in satışı Vida’nın gelmesinden sonra mümkün.

Ancak hem stoper hem de sol bek oynayabilen oyuncusunun ucuza gitmesini istemeyen Beşiktaş, 4 milyon pound istiyor. Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek.

GÖNÜLSÜZ

Ancak Beşiktaş’ın fiyat kırma gibi bir düşüncesi yok. Tosic de ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmak istemiyor. Ancak Celtic, 3 milyon pounda çıkardığı teklifini 4’e de yükseltirse bu iş bitebilir.