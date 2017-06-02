Trabzonspor - Bursaspor maçı için flaş hamle

Gözler Süper Lig’de küme düşme hattına çevrilmişken, İddaa’nın bir hamlesi ortalığı karıştırdı.

Trabzonspor’un ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı öncesi İddaa bu karşılaşmayı bahis programından çıkarınca, olanlar oldu. Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra milli hazırlık maçlarının da yer aldığı programda Süper Lig’den küme düşecek son takımı belirleyecek mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Bursaspor maçı şoku yaşandı. Bu mücadele için bahis oynamak isteyen oyuncular, kritik maçın programda yer almadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Daha sonra bu kararından vazgeçen İddaa, kritik maçı öğlen saatlerinde yeniden listeye ekledi.

İddaa’nın Trabzonspor-Bursaspor maçını önce listeden çıkarıp daha sonra eklemesi herkesi şaşırttı. Maçı yeniden listeye koyan ve bahis oranlarını açıklayan İddaa’nın Bursaspor’u favori göstermesi, futbolseverlerin aklında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.