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  4. 31 Mayıs 2017 19:21

Trabzonspor icrayı durdurdu !

Trabzonspor, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 6 tane şampiyonluk kupasına yönelik icra uygulamasını durdurdu.

Trabzonspor icrayı durdurdu !
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Trabzonspor yönetimi konuyla ilgili ihmali olduğunu düşündüğü avukat Anıl Gürsoy Artan görevden alındı, ancak kulüp içerisinde başka görevden alınmalar da olabilir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yönetim bu konudaki soruşturmayı derinleştirdi; olayda ihmali olanları tespit etmeye çalışıyor. Trabzonspor, 6 şampiyonluk kupasının haczedilmesine yönelik icraa uygulamasını haksız bir talep olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Bordo mavili kulüpten edinilen bilgiye göre Ali Bilecan ve avukatları da konuyla ilgili müracaatlarını geri çekti.

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