Trabzonspor icrayı durdurdu !

Trabzonspor yönetimi konuyla ilgili ihmali olduğunu düşündüğü avukat Anıl Gürsoy Artan görevden alındı, ancak kulüp içerisinde başka görevden alınmalar da olabilir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Yönetim bu konudaki soruşturmayı derinleştirdi; olayda ihmali olanları tespit etmeye çalışıyor. Trabzonspor, 6 şampiyonluk kupasının haczedilmesine yönelik icraa uygulamasını haksız bir talep olduğu gerekçesiyle durdurdu.

Bordo mavili kulüpten edinilen bilgiye göre Ali Bilecan ve avukatları da konuyla ilgili müracaatlarını geri çekti.