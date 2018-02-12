Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi !

Burak Yılmaz’ın yokluğunda gol yollarında oldukça etkisiz kalan Trabzonspor’a, yıldız futbolcudan iyi haber geldi. Dün akşam saatlerinde Türkiye’ye dönen Kral’ın, maç eksiğine rağmen pazar günü Başakşehir karşısında sahada olacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen ve tedavisi Hollanda’da yapılan 32 yaşındaki oyuncu, dün Türkiye’ye döndü. Büyük oranda ağrıları azalan yıldız futbolcunun tedavisine Trabzon’da devam edilecek. Bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalara başlayan Burak Yılmaz instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara dönüş müjdesini verdi. Burak Yılmaz’sız 2 haftadır gol atamayan bordo mavililerde taraftarlar bu fotoğrafla adeta ayağa kalktı.

Hafta içerisinde kontrollü bir şekilde idmanlara çıkması beklenen tecrübeli golcü, Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Fırtına bu sezon Burak’sız çıktığı 5 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, son üç karşılaşmada gol bile kaydedemedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli futbolcunun dönüşünü dört gözle beklerken, maç eksiğine rağmen Burak’ın pazar günü Başakşehir karşısında forma giymesi bekleniyor.