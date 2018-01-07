Trabzonspor'da Muharrem Usta ile özel görüşme !

Takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen barbekü partisine, kampa gelen yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay´ın da yer aldığı barbekü partisinde oyuncular neşeli dakikalar geçirdi.

USTA´DAN CASTİLLO´YA MORAL KONUŞMASI

Başkan Muharrrem Usta barbekü partisi sırasında Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ile de bir süre görüştü. Başkan Usta´nın bu görüşme sırasında Castillo´ya moral verdiği ve “İkinci yarıda senden çok şey bekliyoruz. Tüm gücünü ve motivasyonunu sahaya yansıt. Takımın üst sıralara doğru yükselmesinde bize katkı sağla” dediği öğrenildi.

CENK TOSUN´DAN YUSUF YAZICI´YA AVRUPA MESAJI

Bu arada Trabzonspor´un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı twitterdan Everton´a transfer olan Cenk Tosun için, `Yolun açık olsun, her zaman gülümsemeye ve başarmaya devam etmen dileğimdir´ mesajı yayınladı. Cenk Tosun ise kendi twitter adresinden Yusuf Yazıcı´ya, `Canım kardeşim benim çok teşekkürler. Senide inşallah Avrupa´nın en büyük takımlarında göreceğimize kuşkum yok, sen sadece böyle devam et´ mesajıyla cevap verdi.