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  4. 31 Temmuz 2017 19:53

Trabzonspor’dan flaş Rodallega açıklaması

2017-2018 sezoun hazırlıklarına devam eden Trabzonspor Hugo Rodallega hakkında bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’dan flaş Rodallega açıklaması
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve 50. yılında iddialı bir takım kurarak şampiyonluk yarışında yer almayı planlayan Trabzonspor, golcü oyuncu Hugo Rodallega’nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bordo-mavililer resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün gönderileceği yönünde yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Trabzonspor’un açıklaması şu şekilde:

“Rodallega'nın takımımızdan ayrılacağı yönündeki haberler gerçek dışıdır.

Futbolcumuz Hugo Rodallega Martinez'in takımımızdan ayrılacağı yönünde gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

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