Trabzonspor’dan Onur Kıvrak açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak’ın sakatlığı hakkında bordo mavili ekipten flaş bir açıklama geldi.

Haber ajanslarının “sezonu kapattı” bilgisi verdiği tecrübeli kalecinin son durumu hakkında bilgi paylaşan Trabzonspor, “2 – 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci Osmanlıspor maçının son anlarında sakatlanmış ancak oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için maçı sakat sakat tamamlamak zorunda kalmıştı.

İşte Trabzonspor’un açıklaması;

“Dün akşam Osmanlıspor'la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak'ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 – 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.”

Onur Kıvrak sezonu kapattı