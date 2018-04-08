Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu !

Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda başkanlık için Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya yarıştı. 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 kişi oy kullandı. Başkan adaylarının 16 sandıkta yarışırken, açılan 8 sandıkta Ahmet Ağaoğlu 955, diğer aday Metin Kaya ise 90 oy aldı. Bu durumda açık ara önde olan Ağaoğlu, diğer sandıklardan çıkacak sonuçları beklemeden seçimi kazanmayı garantilemiş oldu.



Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından üyeler, 16 sandıkta oylarını kullandı.



Oy verme işlemi 17.00'de sona ererken divan başkanı İlhami Algan, bin 690 üyenin oy kullandığını açıkladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

İŞTE SANDIK SONUÇLARI

1. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 157 - Metin Kaya: 7 - Levent Sekban 3

2. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 165 - Metin Kaya: 16 - 10 Geçersiz

3. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 132 - Metin Kaya: 18 - 11 Geçersiz

4. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 117 - Metin Kaya: 7 - 12 Geçersiz

5. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 114 - Metin Kaya: 5 - 8 Geçersiz

6. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 95 - Metin Kaya: 12 - 9 Geçersiz

7. Sandık: Ahmet Ağaoğlu 90 - Metin Kaya: 15