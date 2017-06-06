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  4. 06 Haziran 2017 22:50

TSYD’den Arda’ya kınama

Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırmasının yankıları sürüyor. TSYD, Arda Turan'ı kınayan bir yazılı açıklamada bulundu.

TSYD’den Arda’ya kınama
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), milli takım ve basın mensuplarını taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’ı kınadı.

TSYD’den yapılan yazılı açıklamada, Arda Turan’ın fiziki ve sözlü saldırısının her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“A Milli Futbol Takımımızı taşıyan uçakta takım kaptanı Arda Turan’ın, spor yazarı ve derneğimiz üyesi Bilal Meşe’ye fiziki ve sözlü saldırısı, her ne sebeple olursa olsun asla kabul edilemez. Bu saldırının milli takımımızın kaptanı tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın vahametini katlayarak artırmaktadır. Ülkemizde spor gazeteciliğinin uzun yıllardır onurlu temsilcilerinden biri olarak çalışan Bilal Meşe’ye yapılan bu saldırıyı, tüm üyelerimize ve Türk basınına yapılmış kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. TSYD olarak her platformda spor gazetecilerinin haklarını korumaya ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi bildirir, değerli gazeteci Bilal Meşe’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

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