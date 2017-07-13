Tudor: Şu anki görünümümüz bu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Östersunds’a ilk maçta 2-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, mücadeleyi ve takımını yorumladı.

Hırvat hocanın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“İlk ayak geride kaldı. Şu anki görünümümüz bu. Son 3 günde bir şey yapmadık, takımın bu maça diri çıkmasını istedik. Haftaya ikinci ayağı oynayacağız ve ben bu turu geçeceğimize inanıyorum.

Gelecek maç için aramıza Belhanda katılacak. Kendisi önemli bir isim. Bu hafta biraz daha dinlenip, diri olacağız.

Takımın kondisyon durumu ile ilgili 6 haftada belli olur. Zamana ihtiyaç var. İleride yaratıcılık eksikliğimiz vardı. Mesela Selçuk, 2,5 haftadır antrenman yapıyor. Fiziksel kondisyon için zamana ihtiyacımız var. Geçen sezonu geç kapatıp bu sezonu erken açtık. Defansif olarak kompakt bir Galatasaray vardı. Çok pozisyon vermedik.”

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