Türk sunucu Ronaldo'yu İslam'a davet etti

Sunucu Bekir Develi, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu İslam'a davet etti.

Twitter hesabından mektubunu paylaşan Develi, "Ben vazifemi yaptım..Hayırlı haberlerini bekliyoruz artık Cristiano kardeşimizin" ifadelerini kullandı.

"Cennet'i hak ediyorsun"

Develi'nin Ronaldo'ya mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Ronaldo,

Yaptığın fedakarlık ve iyiliklerle dünya genelinde birçok Müslümanın kalbini kazandın, sen kesinlikle iyi bir insansın.

Seni seven birisi olarak, çok değer verdiğim bir şeyi teklif etmek istiyorum, dinim İslam'ı...

Öldükten sonra Cennet'i hak eden bir insansın. Kardeşin olarak seni İslam'a davet ediyorum.

Kardeşin Bekir."

Ben vazifemi yaptım..Hayırlı haberlerini bekliyoruz artık @Cristiano kardeşimizin.. pic.twitter.com/KzSTp5ny4i — Bekir Develi (@BekirDeveli) 4 Nisan 2018

Bekir Develi, daha önce de sosyal medya hesabından, "Allahım şu Ronaldo'nun kalbine iman ateşi düşür. Ona hidayet nasip eyle. Ne güzel Müslüman olur bu adamdan. Amin" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Allahım şu Ronaldo'nun kalbine iman ateşi düşür..

Ona hidayet nasip eyle..

Ne güzel müslüman olur bu adamdan..

Amin.. — Bekir Develi (@BekirDeveli) 10 Temmuz 2016

"Ben Kur'an okuyorum Ronaldo dinliyor"

Ronaldo ile Real Madrid'de birlikte oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de, Portekizli yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, "Kur'an'a saygılı" demişti. Özil, "Ronaldo yakın arkadaşım. Ayrıca dinime karşı saygılı. Ben Kur'an okuduğum zaman saygı gösteriyor. Kur'an duymak hoşuna gidiyor" şeklinde konuşmuştu.