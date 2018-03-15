UEFA Beşiktaş'ı disipline sevk etti !

UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Karşılaşmada sahaya kedi girmesinin, "yetersiz organizasyon" olarak değerlendirildiği ifade edilirken, kimsenin farkına varmadığı "sahaya yabancı madde atma" maddesinin nedeni ise bilinmiyor.

1 YIL MEN CEZASI DEVREYE GİREBİLİR!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon deplasmanda oynadığı Lyon maçında çıkan olaylar sonrasında 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası almıştı.

UEFA Disiplin Kurulu'nun "sahaya yabancı madde" atılması nedeniyle Beşiktaş'ı suçlu görmesi durumunda, 1 yıllık bu cezanın devreye girme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.