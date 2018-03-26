UEFA'dan Altınordu’ya ziyaret

Altınordu Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nde (UEFA) Yürütme Komitesi Üyesi, Amatör ve Gençlik Futbolundan Sorumlu Başkan olarak görev yapan John Delaney, İzmir’e gelerek Altınordu organizasyonunu yerinde inceledi. Delaney’e ziyareti boyunca kendisiyle aynı komitede görev yapan, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve FIFA-UEFA İlişkileri Sorumlusu Servet Yardımcı eşlik etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Delaney-Yardımcı ikilisine Altınordu projesini detaylarıyla anlattı.

Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası’ndaki Beytulah Baliç Yerleşkesi’ni inceleyen, tüm yetkililerden bilgiler alan Delaney, Altınordu’nun benzersiz bir değişim projesi olduğuna dikkat çekti. “Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa’daki bir çok kulüpten önde, eksiksiz bir proje” saptamasında bulunan Delaney, “105 ayrı bölgede 6 binden fazla futbol okulu öğrencisine sahip olmak bile ayrı bir proje” dedi.

“İzmir’e gelmeden önce bildiklerimle gördüklerim arasında çok büyük farklar var” diyen Delaney, “Böyle bir projeyi anlayabilmek için yerinde incelemek gerekiyor. Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var. 25 futbol sahası, 43 milli futbolcu, Freiburg’a, Roma’ya transfer olan oyuncular, 6 bin 500 futbol okulu öğrencisi, oyuncuların uluslararası seviyede üst düzey maçlar oynaması… Müthiş. Bu projeyi anlatmak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim görevim” diye konuştu.

Altınordu projesini yurt dışında tanıtmayı “görev” edindiğini belirten TFF 1. Başkan Vekili, FIFA ve UEFA İlişkileri Sorumlusu Servet Yardımcı ise “Ülkemizin bu benzersiz ve Avrupa’daki kulüplerin çok ötesindeki olan gerçeğinin tanıtımına yardımcı olmaktan mutluyum. Türkiye’de yeni Altınordular yaratmak için kulüpleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz. Mehmet Bey’in önünü açmak ve bu projeyi uluslararası futbol platformuna taşımaktan onur duyarım” şeklinde konuştu.

Delaney ve Yardımcı’ya teşekkür eden Başkan Seyit Mehmet Özkan ise şunları söyledi:

“Bu ziyareti, Altınordu projesinin tanıtımı ve yurt dışı açılımı bakımından çok önemsiyorum. Delaney, şu anda UEFA’nın gençlik merkezi ve strateji kurulunun dört üyesinden biri. Altınordu projesini böyle bir isme, ilk ağızdan anlatmak ve kendisini ağırlamak Altınordu’nun kilometre taşlarından biri. Sayın Servet Yardımcı’nın girişimleri sayesinde artık UEFA’da bizi tanıyan bir dostumuz oldu.”