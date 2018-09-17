UEFA'dan Cenk Tosun paylaşımı !

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray’ın da sahaya çıkacağı ilk haftada birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu maçlar oynanmadan önce UEFA’nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı, geçmişte ilk hafta maçlarında atılan güzel gollerden bir derleme yaptı. Yapılan paylaşımda Cenk Tosun’un geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması altında Porto’ya attığı harika gol de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından “Atılan bu muhteşem ilk hafta gollerini hatırladınız mı?” mesajı ile yapılan paylaşımda Ronaldo, Oscar, Hulk, Yaya Toure gibi isimlerin golleri de yer aldı. Ancak hesap, Ronaldo, Cenk Tosun ve Oscar’ın gollerini ön plana çıkardı.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi tarafından yapılan o paylaşım: