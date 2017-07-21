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  4. 21 Temmuz 2017 16:47

Uğur Dündar’dan Başakşehir’in paylaşımına sert tepki

Galatasaray'ın elenmesi sonrası Başakşehir kulübünün Twitter adresinden paylaşılan mesaja gazeteci Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

Uğur Dündar’dan Başakşehir’in paylaşımına sert tepki
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UEFA Avrupa Ligi’ne henüz temmuz ayında veda eden Galatasaray’da moraller bozuk…

İsveç ekibi Östersunds ile 2-0 mağlubiyetin rövanşında 1-1 berabere kalan Galatasaray, iki maçta da galibiyet alamadan Avrupa defterini kapattı. Maçın ardından Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılarak Medipol Başakşehir’e imza atan Aurelien Chedjou’nun fotoğrafı ile paylaşımın altına “Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir’e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık” yazıldı. Sosyal medyayı sallayan bu paylaşıma  gazeteci Uğur Dündar’dan tepki geldi.

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 Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Uğur Dündar, paylaşım ile ilgili olarak “Belediyenin İstanbullulardan tahsil ettiği paralarla faaliyetini sürdüren kulübün, Galatasaray taraftarına yaptığı terbiyesizliği kınıyorum” yazdı.

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