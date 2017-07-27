Uğur Meleke’den Rüştü Reçber’e Terim eleştirisi

Spor yazarı Uğur Meleke, son yazısında Fatih Terim ile Rüştü Reçber arasında yaşanan polemiği yorumladı. Meleke, Reçber’in Terim’e yönelik yazdığı yazıdaki bir ifadeyi eleştirdi.

“Rüştü Reçber'in pazartesi günkü yazısı, son derece isabetli. Yalnızca tek bir paragrafına itirazım var. Yazısının sonunda önce Terim'i istifaya, sonra da TFF'yi göreve davet ediyordu sevgili Rüştü. Buraya kadar her şey normal. Ancak devamı enteresan: İstifa ya da görevden alma olmazsa spor bakanını ve onun üstlerini de eklemiş davet listesine… Benim anlamadığım şu: TFF, özerk bir kurum değil mi? Milli takım hocasını belirleme yetkisi, TFF Yönetim Kurulu'na ait değil mi? Memlekette her meseleyle ilgili kararı siyaset verirse, bu kurumların varlık sebebi ne ki öyleyse? Reçber daha önce TFF başkanlığına aday olacağını beyan etmedi mi? Eğer bu kurumları böyle fonksiyonlaştırırsanız, neye talip oluyorsunuz ki siz? Talimatla iş yapmaya mı?”

Meleke yazısına Terim’in Reçber’e gönderdiği mektubu yorumlayarak devam etti. Alaçatı kavgasında hukuki yollara gitmeyen Fatih Terim’in Reçber’in yazısı ile ilgili yargıya gideceğini söylemesinin altı çizildi.

“Terim'in cevap metni de enteresan. Birkaç alaycı cümlenin ardından, yargı yoluna başvuracağını beyan ediyor Fatih Hoca. Doğrusu ben, makalenin içeriğinde bir sıkıntı göremedim, dolayısıyla Terim'in hangi ifade için hukuki yollara başvuracağını anlayamadım. Bir hafta önce damadının işletmesiyle ilgili bir anlaşmazlıkta yargıya gitmeyi tercih etmeyen Terim'in, bir hafta sonra bir köşe yazısı sonrası mahkemeden bahsetmesi bir Türkiye gerçeği: Medyaya baskı, bizim en başarılı olduğumuz spor dalı!”

Yazının sonunda Terim’in yanıtında Rüştü Reçber’e verdiği geçmiş destekleri konu etmesi eleştirildi.

“Ben bu yazıyı gazeteye geçtikten birkaç saat sonra Terim görevden ayrılmış. Ancak Terim'in Reçber'e yazdığı mektuptaki “bir kısmı kendisinde kalması gereken destek” kısmını, kişilerden ve durumdan bağımsız olarak irdelemek icap ediyor bence… Bu destekle ne kastedildiğini bilmiyoruz ama varsayalım ki Terim, Reçber'e kariyerinde çok önemli yardımlarda bulundu. Bu yardımlar, Reçber'in köşesinde artık hiçbir zaman Terim'e eleştiri getiremeyeceği anlamına mı gelir? Satılık mı bu köşeler? Yardıma ya da paraya tahvil edilebiliyor mu? Bu sütunların, bu harflerin bir namusu vardır benim bildiğim. Bu gazeteler kimsenin değil; okuyucunun. Bu sütun, benim namusum. Ne parayla pulla, ne dostlukla-destekle değiş-tokuş edilemez.”